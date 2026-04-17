Происшествия 17 апреля 2026 15:30

В Татарстане психиатр-нарколог пойдет под суд за взятки от водителей, лишённых прав

Психиатр-нарколог из Зеленодольска предстанет перед судом за взятки. Кроме того, ей вменяют превышение полномочий и служебный подлог.

По информации Следкома РТ, в 2024-2025 годах врач получила 86 тыс. рублей от четверых местных жителей, лишенных водительских прав за пьяную езду. Деньги предназначались за изготовление фиктивных медицинских заключений для повторного получения документов без сдачи необходимых анализов.

Помимо этого, врач получила 50 тыс. рублей через посредника от мужчины, подозреваемого в употреблении наркотиков. Тот хотел, чтобы она подменила его анализы. Однако полученные деньги врач похитила.

В ближайшее время уголовное дело врача рассмотрит суд.

#СУ СКР по РТ #врач-психиатр #взятки
Женщины-депутаты РТ сформировали инициативы для Народной программы «Единой России»

Фарид Мухаметшин поздравил Многонациональную воскресную школу с 30-летием

