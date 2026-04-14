Руc Тат
16+
Общество 14 апреля 2026 10:22

В Татарстане проживают почти 60 тысяч многодетных семей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

На территории Татарстана в настоящее время насчитывается 59229 многодетных семей, в них воспитываются 189244 ребенка. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Минтруда РТ.

Подавляющее большинство из числа многодетных приходится на семьи с тремя детьми – 50468. 6711 семей в РТ воспитывает четырех детей. В 1537 семьях проживают пять детей, в 354 – шесть, в 110 – семь. В 32 татарстанских семьях воспитывают восемь детей.

Пропаганда традиционных семейных ценностей соответствует целям национального проекта «Семья».

Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

