Парад Победы в Казани в 2025 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сегодня в Татарстане проживают 6089 ветеранов Великой Отечественной войны и 1098 вдов участников войны. Во исполнение поручения Раиса РТ Рустама Минниханова ветеранам оказана дополнительная материальная поддержка, вручены продуктовые наборы, участникам войны присвоены звания почетных жителей населенных пунктов, где они проживают.

Об этом сообщила сегодня министр труда, занятости и социальной защиты РТ Эльмира Зарипова на итоговом заседании коллегии ведомства в Казани.

«На местах главы активно подключились к решению социально бытовых вопросов ветеранов. Важно помнить, какой ценой досталась нам Победа, помнить, что именно трудом фронтовиков, вернувшихся с войны, был заложен фундамент развития страны на принципах справедливости, равенства возможностей и реализации потенциала каждого человека», – подчеркнула глава Минтруда РТ.

«Сегодня приоритет человека лежит в основе национальных целей развития России, определенных Президентом Владимиром Путиным до 2030 и на перспективу до 2036 года», – добавила Зарипова.