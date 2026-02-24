В Татарстане проживают 60 ветеранов Великой Отечественной войны

В Татарстане на февраль 2026 года проживают 60 участников Великой Отечественной войны. Об этом на брифинге сообщила министр труда республики Эльмира Зарипова.

Также в регионе живут почти 5,6 тыс. тружеников тыла и 78 бывших несовершеннолетних узников.

«В 2025 году во исполнение поручения Раиса Республики Татарстан Рустама Минниханова 8 837 ветеранам была оказана дополнительная материальная поддержка из республиканского бюджета и вручены продуктовые наборы. 146 участникам войны было присвоено звание «Почетный житель», – сказала министр.

По ее словам, при доходе не более 23 тыс. рублей ветеранам труда предоставляются: