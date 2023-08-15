В Татарстане проживают более 70 педагогических династий со стажем работы свыше ста лет

В Татарстане проживает более 70 педагогических династий с общим стажем работы более ста лет у каждой. Но есть в республике династии, стаж которых достигает 500 и более лет. Чем так привлекает профессия учителя и какими качествами должен обладать педагог, в материале «Татар-информа».

Общий стаж династии учителей Захаровых из Елабужского района насчитывает свыше 700 лет. «Я росла в педагогической среде, для меня все это было родное. Мои дедушка и бабушка, родители были учителями. От них передалась любовь к детям, мне нравится общаться с детьми, поэтому, наверное, тоже стала учителем. Я работаю в школе для детей с ограниченными возможностями здоровья, и мне нравится дарить любовь своим ученикам», – рассказала представитель династии Лариса.

По ее мнению, профессия учителя – это призвание, и должно быть большое желание заниматься педагогической деятельностью. «Нужно заниматься тем, что приносит радость, где нравится, где тебя ждут. И результат получается намного лучше, когда относишься к работе с любовью», – убеждена собеседница «Татар-информа».

Педагогический стаж династии Борюшкиных из Спасского района достигает 483 года. «У нас в семье все были педагогами. В те годы, когда работали бабушка и дедушка, профессия учителя была востребована и уважаема. Так и сложилось понимание, что работать учителем почетно. Родители всегда были в школе, и я там находилась», – поделилась Людмила Борюшкина.

Она подчеркнула, что профессия учителя, так же, как и врача, требует большой самоотдачи, но в ответ педагоги получают любовь учеников и уважение их родителей.

Известная в Казани педагогическая династия Дроздовых – Нейман трудится уже 229 лет. Ее представительница Перли Молочникова одной из первых в Татарстане была награждена званием «Мать – героиня» и Золотой Звездой в 1946 году за воспитание 10 своих и двух приемных детей. Династию продолжила ее дочь Анна Дроздова, проработавшая учителем 44 года.

Елена, дочь Анны Ароновны, награждена почетными званиями «Народный учитель РТ» и «Заслуженный учитель РТ». Обе ее дочери, Алина и Галина Нейман, также работают учителями английского языка в школе №39.

Семья стала инициатором многих школьных и городских проектов, например, «Открытая библиотека», «Дед Мороз придет ко всем», «Английский для всех». Кроме того, семья имеет благодарственные письма Лаишевского детского дома, домов ребенка Казани и Набережных Челнов за помощь детям-сиротам.

«Профессия учителя включает в себя огромное количество других профессий. Учитель – это психолог, методист, энциклопедист, актер, секретарь, медсестра, диктор, библиотекарь. Наверное, это единственная профессия, в которой каждый человек может найти для себя то, о чем мечтают в детстве. Работа учителя намного шире, чем просто провести урок в школе. Но главное – любая деятельность педагога должна увеличивать добро в мире. И всегда надо помнить, что каждое слово учителя слышат дети и могут запомнить на всю жизнь», – отметила Елена Дроздова.

По ее словам, в школе, где она работает, более десяти учителей – выпускники этой образовательной организации. «Раз они вернулись работать в свою школу, значит, у них были настоящие учителя. И память о своей школе только самая добрая и светлая. То, что эта цепочка не прерывается, – и есть результат. Учитель должен иметь глубокие энциклопедические знания, чтобы детям было интересно, обладать авторитетом, чтобы они не поступали плохо. Педагог должен быть готов находиться рядом с детьми, когда им трудно, чтобы они знали, что если в их жизни наступит тяжелый момент, есть люди, к которым можно обратиться. Это и есть призвание», – заявила Дроздова.

Другая трудовая династия Степанищевых из Бугульминского района насчитывает 15 человек из разных поколений с общим педагогическим стажем 305 лет. Династия началась с Анны Степанищевой, которая в 1932 – 1972 годы работала учителем начальных классов в Андреевской сельской школе Бугульминского района. Ее племянник Владимир Степанищев окончил исторический факультет педагогического института. Вернувшись в родное село учителем истории, встретил педагога русского языка и литературы Людмилу, с которой они прожили 52 года и более 40 лет проработали в одной школе.

Любовь к профессии передалась их детям – дочь Инна работает воспитателем в детском саду, а сын Сергей преподает в школе и подготовил трех призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по физкультуре и ОБЖ.

В Татарстане уделяется большое внимание поддержке и чествованию педагогических династий. Более 100 представителей династий награждены ведомственным знаком отличия Минобрнауки республики «Почетный наставник».