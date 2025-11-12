В Татарстане прожиточный минимум на 2026 год увеличили на 6,8%

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Прожиточный минимум в Татарстане в 2026 году составит 16 098 рублей. Это на 6,8% или на 1 025 рублей больше, чем в 2025-м. Соответствующее постановление об увеличении прожиточного минимума подписал глава правительства РТ Алексей Песошин.

«Утвердить величину прожиточного минимума в Республике Татарстан на 2026 год в расчете на душу населения в размере 16 098 рублей», - написано в документе.

Отмечается, что для трудоспособного населения прожиточный минимум составит 17 547 рублей, для пенсионеров — 13 844 рубля, а детей — 15 615 рублей.

Напомним, что прожиточный минимум – это сумма средств, которая необходима человеку для покрытия базовых жизненных потребностей. Иными словами, это минимальный доход, который позволяет приобретать основные продукты питания — хлеб, молоко, масло, сахар, овощи и фрукты, — а также оплачивать ключевые услуги, включая коммунальные и жилищные расходы. В дальнейшем данный размер «минималки» влияет на размер социальных пособий и стипендий.