В Татарстане проходят мероприятия памяти детей – жертв войны в Донбассе

В воскресенье, 27 июля, будет отмечаться День памяти детей – жертв войны в Донбассе. О предстоящей печальной дате напомнила уполномоченный по правам ребенка в РТ Ирина Волынец.

«Двадцать седьмого июля мы вспоминаем трагическую дату – День памяти детей-жертв войны в Донбассе. Она была учреждена в 2022 году указом главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина для увековечения памяти о погибших детях ДНР, о малышах и подростках, которые погибли под огнем вооруженных формирований Украины», – заявила детский омбудсмен Татарстана.

В результате обстрела улиц города Горловки под Донецком из РСЗО «Град» 27 июля 2014 года погибла юная Кристина Жук с ее 10-месячной дочкой, которую после смерти назвали «Горловской Мадонной». Всего с начала боевых действий в ДНР и ЛНР погибли свыше 300 несовершеннолетних.

В память о погибших детях по всей России, в том числе в Татарстане, проходят тематические акции, социальные и просветительские мероприятия с участием уполномоченных по правам ребенка, педагогов, волонтеров и детских общественных советов. Желающие могут зажечь свечи, возложить цветы к мемориалам и оставить игрушки, выражая таким образом свою поддержку и скорбь.

Сегодня в Зеленодольске, около памятника Детям войны, был организован мастер-класс «Белые журавлики» и «Белые кораблики» с участием Ирины Волынец.

Там же позднее состоялся мемориальный митинг «Донбасские журавлики». В Год, объявленный Годом защитника Отечества, в год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне такой выбор места носит символический характер, отметили организаторы

«<…> память жива, пока мы храним ее в своих сердцах. И каждый из нас – часть этой большой и очень важной миссии. Дорогие друзья, не забывайте уроки истории, будьте чуткими и неравнодушными, чтобы каждый ребенок вырос в мире, где царит забота и любовь», – выразила уверенность Волынец.

Память о погибших детях Донбасса увековечена на сайте alleyaangelov.ru.