В Татарстане проходят лекции Общества «Знание» об истории воссоединения с Крымом

В преддверии Дня воссоединения Крыма с Россией Общество «Знание» запустило цикл просветительских мероприятий по всей стране. Об этом сообщает пресс-служба Российского общества.

С 9 по 23 марта для подрастающего поколения пройдут встречи, посвященные истории Крымской весны и многовековым связям полуострова с Россией. Мероприятия соответствуют задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Так, в Татарстане лекции Общества «Знание» проходят на площадках школ, колледжей и техникумов Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Зеленодольска, Альметьевска, Елабуги, Бугульмы, а также в районах республики. Спикеры подробно разбирают ключевые исторические, политические и культурные предпосылки событий 2014 года, подчеркивая, что это стало важным шагом в восстановлении исторической справедливости.

«Понимание общности крымской и общероссийской истории формирует у молодежи Татарстана прочный фундамент гражданской идентичности. Важно подчеркнуть: Крым веками вбирал в себя культуру и труд всей страны, а Херсонес стал сакральным истоком нашей государственности. Именно поэтому возвращение полуострова в 2014 году явилось закономерным итогом его тысячелетнего пути – восстановлением исторического единства на основе волеизъявления народа», – отметила лектор Общества «Знание», начальник управления воспитания, дополнительного образования детей и развития психологического сопровождения обучающихся Министерства образования и науки РТ Айгуль Кашапова.

Слушатели узнают не только о хронике исторических событий, но и о духовной и культурной общности народов, геополитическом значении полуострова для безопасности страны. Лекторы акцентируют внимание на важности осознания молодым поколением неразрывной связи личной судьбы с судьбой Отечества.

Просветительская акция, приуроченная к памятной дате, продлится до 23 марта и охватит все регионы страны. В рамках мероприятий запланирован показ документального фильма, посвященного истории полуострова.

С лекциями о ключевых вехах полуострова от древних цивилизаций до событий XXI века сможет выступить каждый, используя готовые материалы Общества «Знание»: «Крымская весна: историческое возвращение» и «Крым: вчера, сегодня, завтра». Слушатели узнают, почему Крым был и остается стратегическим регионом, как он развивается сегодня и что ждет его в будущем.