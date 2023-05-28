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В Татарстане проходят довыборы депутата Госсовета и муниципальных депутатов
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Сегодня в четырех муниципальных районах Татарстана и городе Набережные Челны открылись участки для голосования.
В республике организованы дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ и депутатов представительных органов местного самоуправления.
Обращения, связанные с соблюдением избирательного законодательства, принимаются на горячую линию по телефону: 8 (843) 292-84-33.
Избирательные участки будут открыты вплоть до 20.00 по московскому времени.
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