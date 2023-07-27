В Татарстане проходят акции в память детей – жертв войны в Донбассе

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Сегодня в городах и районах Татарстана проходят акции и мемориальные мероприятия, посвященные памяти детей – жертв войны в Донбассе.

В Центральном парке Буинска в День памяти детей – жертв войны в Донбассе появился стихийный мемориал. К одной из арт-композиций буинцы принесли цветы и мягкие игрушки. Дети сделали бумажных журавликов, ставших неофициальными символами «ангелов Донбасса». Активисты принесли с собой белые воздушные шары и зажгли свечи в память о погибших от вооруженной агрессии Украины детей.

В Бугульме с участием более 500 молодых жителей города – активистов детских и молодежных организаций, жителей города прошла мемориальная акция-митинг в память детей – жертв войны в Донбассе.

В сквере им. Ленина в Менделеевске установили временный мемориал, где горожане могут почтить жертв Донбасса. Сюда приносят цветы и игрушки.

В Зеленодольске прошли мемориальный митинг и акция по запуску бумажных корабликов в памяти детей – жертв войны в Донбассе.

На Международном молодежном образовательном форуме «Сэлэт», который проходит в эти дни в Билярске, прошла акция «Ак кораблар» («Белые корабли»).

К акции Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе присоединились татарстанские ребята, которые отдыхают на черноморском побережье Крыма – около ста подростков стали участниками акции «Рука памяти» в молодежном оздоровительном лагере «Ак Барс».

Память погибших детей почтили в Новошешминске. После минуты молчания дети спустили в реку Студенец множество белых корабликов и венки из полевых цветов.

Акции памяти прошли также в Нурлате, Агрызе и других городах.

Вечером 27 июля к акции присоединятся победители и лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», которые в настоящее время участвуют в творческой смене фестивального движения в Крыму. Запланировано поведение мемориального митинга с участием всех созвездинцев – 242 участников творческой смены.

27 июля в Донецкой Народной Республике отмечается День памяти детей – жертв войны в Донбассе. Памятная дата установлена указом главы ДНР Дениса Пушилина от 11 июля 2022 года. Это день, когда весь народ Донбасса скорбит и отдает дань памяти погибшим детям от рук украинской агрессии.

Акции памяти проходят сегодня по всей стране.