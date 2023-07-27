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В Татарстане проходят акции в память детей – жертв войны в Донбассе
Сегодня в городах и районах Татарстана проходят акции и мемориальные мероприятия, посвященные памяти детей – жертв войны в Донбассе.
В Центральном парке Буинска в День памяти детей – жертв войны в Донбассе появился стихийный мемориал. К одной из арт-композиций буинцы принесли цветы и мягкие игрушки. Дети сделали бумажных журавликов, ставших неофициальными символами «ангелов Донбасса». Активисты принесли с собой белые воздушные шары и зажгли свечи в память о погибших от вооруженной агрессии Украины детей.
В Бугульме с участием более 500 молодых жителей города – активистов детских и молодежных организаций, жителей города прошла мемориальная акция-митинг в память детей – жертв войны в Донбассе.
В сквере им. Ленина в Менделеевске установили временный мемориал, где горожане могут почтить жертв Донбасса. Сюда приносят цветы и игрушки.
В Зеленодольске прошли мемориальный митинг и акция по запуску бумажных корабликов в памяти детей – жертв войны в Донбассе.
На Международном молодежном образовательном форуме «Сэлэт», который проходит в эти дни в Билярске, прошла акция «Ак кораблар» («Белые корабли»).
К акции Дню памяти детей – жертв войны в Донбассе присоединились татарстанские ребята, которые отдыхают на черноморском побережье Крыма – около ста подростков стали участниками акции «Рука памяти» в молодежном оздоровительном лагере «Ак Барс».
Память погибших детей почтили в Новошешминске. После минуты молчания дети спустили в реку Студенец множество белых корабликов и венки из полевых цветов.
Акции памяти прошли также в Нурлате, Агрызе и других городах.
Вечером 27 июля к акции присоединятся победители и лауреаты фестиваля «Созвездие-Йолдызлык», которые в настоящее время участвуют в творческой смене фестивального движения в Крыму. Запланировано поведение мемориального митинга с участием всех созвездинцев – 242 участников творческой смены.
Акции памяти проходят сегодня по всей стране.
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