В Татарстане проходит защита проектов молодежного грантового конкурса на 50 млн рублей

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В Минмолодежи Татарстана стартовала очная защита проектов грантового конкурса на 50 млн рублей для учреждений молодежной политики в районах. Всего на конкурс подано 89 заявок из 41 муниципалитета республики.

«Конкурс проводится третий год подряд при поддержке Раиса республики Рустама Минниханова. Учреждения на местах получают возможность значительно усилить реализацию приоритетных направлений в своем городе и районе с разными категориями молодежи. Особое внимание при отборе обратим на проекты по поддержке традиционных семейных ценностей, патриотическому воспитанию, работу с сельской и работающей молодёжью, подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также так называемую «невовлеченную» категорию», – отметил министр по делам молодежи РТ Ринат Садыков.

Заявки на участие в конкурсе принимались до 27 октября, подано 89 заявок из 41 муниципалитета республики, сообщает Минмолодежи РТ.

Сегодня проходит первый день защиты проектов. Так, например, проект «Счастливы вместе» от Альметьевского района, направлен на снижение количества разводов среди молодых семей. В рамках проекта с молодыми семьями будут работать психологи, пройдут тренинги, мероприятия, направленные на сплочение и запланирована обучающая программа прикладной психологии для семей.

Высокогорский район планирует продолжить свой проект и 2024 году провести семидневный Республиканский открытый слет палаточных лагерей «БиекТау». Организаторы отмечают, что слет выступает площадкой для обмена опытом, также здесь планируется проведение курсов повышения квалификации. Участниками станут представители летнего отдыха других районов Татарстана и близлежащих регионов. Атнинский район планирует проводить школу актива для сельской молодежи. Участники примут участие в мастер-классах, вместе с приглашенными спикерами будут разрабатывать проекты и в конце пройдет защита, лучшие проекты будут поданы на федеральные грантовые конкурсы.

В прошлом году поддержку на общую сумму в 50 млн получили 60 учреждений молодежной политики из 37 муниципальных образований РТ.