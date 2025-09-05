В Татарстане проходит слет патриотических объединений «Путь»

На три дня остров Вертолетный в Татарстане стал площадкой для слета патриотических объединений республики «Путь». Мероприятие объединило активную молодежь региона, заинтересованную в развитии гражданской ответственности и патриотического воспитания.

Участниками слета стали представители организаций «Курс», «Форпост», регионального отделения Российского военно-исторического общества (РВИО), «Волонтеры Победы», «Молодежка ОНФ», «Поисковое движение России», а также студенческие объединения вузов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Российского военно-исторического общества в РТ.

Фото: Пресс-служба регионального отделения РВИО в РТ

Цель слета – переосмысление подходов к патриотическому воспитанию и создание новых форматов работы с молодежью. В рамках программы проходят мастер-классы по тактической медицине, обучение управлению беспилотными летательными аппаратами, выездные лекции в формате TED Talks, командные тренировки, игры, мозговые штурмы и разработка проектов, которые будут реализованы в республике уже в этом году.

Организаторами выступили молодежная организация «Курс», движение «Форпост» и РВИО Татарстана.

Финальным этапом слета станет защита проектов, которые лягут в основу новых инициатив в школах, вузах, муниципалитетах и в цифровой среде.

«Сегодня молодежи недостаточно быть “привлеченной” – она хочет осмысленного участия, хочет создавать. “Путь” – это как раз про это. Здесь рождаются инициативы, которые идут не сверху, а изнутри. Мы вместе с ребятами не просто обсуждаем патриотизм – мы проживаем его как ответственность, как личную позицию и как действие», – отметил исполнительный директор РВИО Татарстана Тимур Камалетдинов.