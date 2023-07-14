В Татарстане проходит Сабантуй для журналистов «Татмедиа»

Сегодня в Пестречинском районе Татарстана началось празднование журналистского Сабантуя. В этом году праздник собрал более 600 представителей этой профессии из разных районов и городов республики.

Для всех участников большого Медиа-Сабантуя подготовили традиционные игры, забавы и соревнования. Так, первые из них уже сразились в перетягивании каната, национальной борьбе кореш, а также побегали в мешках и с коромыслом.

По итогам всех состязаний, победителей наградят памятными подарками, медалями, а также денежными призами. Главный батыр борьбы кореш получит в подарок барана.

Отметим, что празднование журналистского Сабантуя организуется второй год подряд. Традиционно, гуляние собирает не только руководителей, но и сотрудников филиалов районных, городских, республиканских изданий, входящих в состав медиахолдинга «Татмедиа».