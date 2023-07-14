Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Татарстане проходит Сабантуй для журналистов «Татмедиа»
Сегодня в Пестречинском районе Татарстана началось празднование журналистского Сабантуя. В этом году праздник собрал более 600 представителей этой профессии из разных районов и городов республики.
Для всех участников большого Медиа-Сабантуя подготовили традиционные игры, забавы и соревнования. Так, первые из них уже сразились в перетягивании каната, национальной борьбе кореш, а также побегали в мешках и с коромыслом.
По итогам всех состязаний, победителей наградят памятными подарками, медалями, а также денежными призами. Главный батыр борьбы кореш получит в подарок барана.
Отметим, что празднование журналистского Сабантуя организуется второй год подряд. Традиционно, гуляние собирает не только руководителей, но и сотрудников филиалов районных, городских, республиканских изданий, входящих в состав медиахолдинга «Татмедиа».
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»