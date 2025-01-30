В Татарстане проходит региональный этап чемпионата по профмастерству «Профессионалы»

С 27 января по 15 марта 2025 года в Татарстане проходит региональный этап Всероссийского чемпионатного движения по профессиональному мастерству «Профессионалы».

«С 2023 года Всероссийское чемпионатное движение по профессиональному мастерству является содействием оперативному кадровому обеспечению всех отраслей промышленности нашей страны», – напомнил первый заместитель министра образования и науки РТ Андрей Поминов.

Соревнования пройдут по 215 компетенциям в основной возрастной категории и 115 – в категории «Юниоры». Всего в конкурсе примут участие около 1350 студентов средних специальных учебных заведений и 650 школьников.

В разработке конкурсных заданий и оценке конкурсантов также участвуют индустриальные партнеры чемпионата.

«Одним из положительных [изменений] стала возможность регионам самим адаптировать конкурсные задания под свои потребности», – отметил Поминов.

В 2024 году в целом по России участниками чемпионатного движения стали более 500 тыс. человек. Предварительно, будут задействованы 92 площадки в 23 городах и селах.

Предполагается, что финал межрегионального этапа пройдет в апреле. Сам финал чемпионата высоких технологий планируется провести в конце сентября в Великом Новгороде.

На уровне республики действует система поддержки победителей и призеров чемпионата: 150 тыс. рублей за первое место, 125 тыс. рублей – за второе и 100 тыс. рублей – за третье.

С прошлого года система поддержки действует и на федеральном уровне: 300 тыс. рублей за первое место, 200 тыс. рублей – за второе и 100 тыс. рублей – за третье

Чемпионатное движение организовано при поддержке Минпросвещения России. Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования.

С 2025 года поддержка развития профессионального мастерства в России будет проходить по нацпроекту «Молодёжь и дети».