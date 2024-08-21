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В Татарстане проходит профилактическое мероприятие «Ребенок – главный пассажир!»
В республике Татарстан сегодня проводится масштабная профилактическая кампания, направленная на повышение безопасности детей в автомобилях. Статистика начала года неутешительна: зафиксировано 78 дорожно-транспортных происшествий с участием маленьких пассажиров, в которых трое детей погибли, а 86 получили травмы различной степени тяжести, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.
Недавний инцидент в Казани ярко иллюстрирует важность соблюдения правил перевозки детей. 16 августа произошло лобовое столкновение автомобилей Renault и «Лада» из-за превышения скорости и выезда на встречную полосу. В результате аварии один человек погиб, четверо пострадали, включая годовалого ребенка, который находился на руках у матери вопреки правилам дорожного движения.
Госавтоинспекция напоминает о необходимости использования специальных детских удерживающих устройств при перевозке детей до 7 лет на любом сиденье автомобиля, а также до 12 лет на переднем сиденье. Для детей старше 12 лет обязательно использование ремней безопасности.
За нарушение этих правил предусмотрен штраф в размере 3000 рублей. Важно отметить, что правильное использование детских автокресел значительно снижает риск летального исхода при ДТП: на 70% для младенцев и на 54-80% для детей младшего возраста.
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