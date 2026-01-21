В Татарстане проходит конкурс на лучшее зимнее оформление двора

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Информационное агентство «Татар-информ» проводит конкурс «А у нас во дворе – 2026» на лучшее зимнее оформление дворовых территорий. Принять участие в нем могут жители Татарстана – как частных домовладений, так и многоквартирных домов.

Цель конкурса – поддержать творческую инициативу жителей, развить добрососедство, создать праздничную зимнюю атмосферу и поощрить оригинальные идеи в оформлении дворов.

Для того, чтобы участвовать в конкурсе, нужно сделать фотографии и/или видеоролик празднично оформленного двора; подготовить небольшой комментарий с описанием оформления; указать населенный пункт и район.

Конкурсные материалы следует разместить на личной странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #аунасводворе2026. Страница участника конкурса должна быть открытой. Один участник может подать не более одной конкурсной работы.

Подать заявку можно до 25 января 2026 года включительно.

Голосование состоится в два этапа на сайте «Татар-информа».

Первый этап продлится с 28 января по 1 февраля, по его итогам в финальную стадию будут отобраны 10 участников, набравших наибольшее количество голосов. Второй этап голосования пройдет с 3 по 8 февраля, на нем определятся три победителя конкурса.

Итоги конкурса подведем 10 февраля 2026 года. Победителей ждут денежные призы, а информация о результатах будет размещена на сайте и в социальных сетях агентства «Татар-информ».