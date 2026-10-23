В Татарстане проходит конкурс фото- и видеотворчества «Единство в объективе»

В Республике Татарстан проходит Республиканский конкурс фото- и видеотворчества «Единство в объективе». Он проводится в рамках Года единства народов России и Года воинской и трудовой доблести в Татарстане, сообщают организаторы.

Учредитель конкурса – Министерство культуры Республики Татарстан, организатор – ГБУ «Ресурсный центр внедрения инноваций и сохранения традиций в сфере культуры Республики Татарстан».

К участию приглашаются профессиональные и непрофессиональные фотографы и видеографы независимо от пола, рода занятий и увлечений. Возраст участников – от 6 лет и старше. Работы принимаются по двум номинациям: «Фотография» и «Видеофильм». Участники могут представить не более 1–3 качественных фотографий и 1 видеоролик, а также описание-рассказ к каждой работе.

Участникам предлагается представить авторские фотоработы и видеоролики, раскрывающие идеи межнационального единства, культурного многообразия и гражданской солидарности народов России.

Для участия необходимо до 27 ноября 2026 года направить на электронную почту Al.Mustafina@tatar.ru заявку (Приложение №1), конкурсные работы (ссылки на облачное хранилище Яндекс.Диск или Облако Mail), описание-рассказ (Приложение №4) и согласие на обработку персональных данных (Приложение №6). Все работы должны быть авторскими, подробные требования к фотографиям и видеофильмам изложены в Приложениях №2 и №3 Положения.

Оценка работ проводится экспертной комиссией по 5-балльной шкале. Итоги конкурса подведут с 1 по 31 декабря 2026 года. Победители в каждой номинации награждаются дипломами I, II, III степени и памятными призами.

Контактная информация: Мустафина Альбина Зулфатовна, сектор медиа-коммуникационного обеспечения ГБУ «Таткультресурсцентр», тел. (843) 293-27-92, e-mail: Al.Mustafina@tatar.ru.

Полная версия положения о конкурсе доступна на сайте ГБУ «Таткультресурсцентр».