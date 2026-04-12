В Татарстане проходит конкурс детских рисунков о помощи бойцам СВО

В Татарстане проходит 20-й республиканский конкурс «Дети рисуют страну». Одними из организаторов творческого состязания стали Министерство образования и науки РТ, а также Госавтоинспекция Татарстана.

В этом году дети создают рисунки в таких важных номинациях, как «Год единства народов России», «Год воинской и трудовой доблести в Татарстане», а также «Безопасные дороги». Не обошли вниманием цифровизацию и использование искусственного интеллекта – эти рисунки подходят под тему «Наука».

«В этом году ребята взяли непростые темы и достаточно профессионально, несмотря на возраст, с ними справились. Единство народов нашей страны, воинская и трудовая доблесть, безопасное поведение на дорогах и конечно, самое ближайшее будущее наших детей вместе с современными технологиями – мы, как педагоги, анализируем, как все это сегодня видят дети», – рассказала учитель ИЗО школы «Менеджер» №23 г. Альметьевск Дарья Морозова.

Конкурсная площадка расположена в Сармановской школе искусств. Ее посетили депутат Госдумы Рустам Калимуллин, депутат Госсовета РТ Рияз Комаров, глава Сармановского муниципального района Фарит Хуснуллин и участники СВО.

«Рисунки наших детей мы получали еще на передовой. Они до сих пор хранятся у нас, по возвращении домой. Большое спасибо нашим детям, они вносят свой вклад в нашу общую будущую победу, и придет время – они это осознают», – отметил ветеран специальной военной операции из села Сарманово Наиль Разяпов.

В проект включились юные художники всего юго-востока Татарстана. Например, ученики полилингвальной гимназии «Адымнар – Альметьевск» соревнуются между собой, кто напишет свои картины ярче и выразительнее. В свою очередь, в 23-й альметьевской школе «Менеджер» юные художники уже завершают подготовку своих творческих работ.

Особенность конкурса в этом году стало то, что впервые участники иллюстрируют, как страна помогают новым регионам и своим защитникам на передовой. По мнению автора номинации, Рияза Комарова, с юных лет татарстанцы должны понимать, что делают их родители и родственники, и почему важно всем миром помогать защитникам нашего Отечества.

«Начиная этот конкурс 20 лет назад, тогда мы очень хотели, чтобы дети через свой рисунок показывали то, как они видят окружающий мир. Судя по тысячам рисунков юных дарований из небольших сел и крупных городов, можно точно сказать – сегодня у нас просто «золотые дети». Они точно видят – что происходит у них во дворе и на улице, а также в стране и во всем мире. Кроме того, несмотря на зависимость от социальных сетей или «перемещение в виртуальную реальность» многие представители подрастающего поколения способны анализировать, размышлять и двигаться вперед», – делится идейный вдохновитель и координатор регионального партийного проекта, телеведущий ГТРК «Татарстан» Дмитрий Второв.

Организаторы уже готовят дипломы и призы для будущих лауреатов конкурса. К международному Дню защиты детей в городах и районах подведут итоги муниципального этапа, а объявить имена победителей и провести торжественную церемонию награждения запланировано ко Дню России, который отмечается 12 июня.

Проект реализуется АНО СОП «Грани инноваций» благодаря Гранту Раиса Республики Татарстан. Его проводят ГТРК «Татарстан», Министерство образования и науки Республики Татарстан, ТРО ВПП «Единая Россия» при поддержке Госавтоинспекции МВД по Татарстану и ГБУ «Безопасность дорожного движения».