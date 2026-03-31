В Татарстане проходит акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями». Ее участники могут проверить свои знания по математике. До прошлого года эта акция проходила под названием «День сдачи ЕГЭ родителями». В ней принимали участие только родители одиннадцатиклассников. В этом году акция направлена на учеников 9-х и 11-х классов и их родителей.

«Акция в таком формате проходит в первый раз. Ее цель – познакомить родителей с правилами и процедурой ОГЭ и ЕГЭ. И, конечно, важно психологически успокоить родителей, чтобы не было напряженного состояния, связанного с экзаменами, чтобы они спокойно ожидали своих детей с хорошими результатами. Такая акция нужна, и она будет продолжаться», – сообщил сегодня журналистам в казанском лицее №187 министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин.

По его словам, родители, участвующие в акции, рассказали, что их дети меньше переживают, чем они сами. «Они им сказали: „У вас всё получится, не переживайте, вы сдадите, там не такие сложные задачи“. Нас [это] радует. Это значит, что дети уверены в сдаче ЕГЭ по математике. Это показатель того, что весь период обучения в школе с ними хорошо поработали, чтобы они успешно смогли сдать ЕГЭ по разным предметам», – отметил глава Минобрнауки.

В рамках акции одиннадцатиклассники со своими родителями сдают базовую математику, а для девятиклассников подготовлены задания по математике. Математика – один из двух обязательных предметов, который необходимо сдать для получения аттестата. Для акции разработаны сокращенные варианты экзаменационных работ, рассчитанные не на обычные три-четыре часа, а на час. За это время можно познакомиться с заданиями разных типов.

Участники пробного ОГЭ и ЕГЭ прошли все процедуры экзамена. Они зарегистрировались, сдали телефоны и личные вещи, прошли предэкзаменационный контроль, заполнили бланки. Кроме того, им показали, как печатаются и обрабатываются экзаменационные материалы.

По предварительным данным Минобрнауки РТ на 30 марта, акция «Сдаем ОГЭ и ЕГЭ вместе с родителями» успешно прошла в 25 районах. Всего в ней приняли участие более 2,2 тыс. родителей и учеников. В частности, свыше 1,4 тыс. человек сдачи пробный ОГЭ и более тысячи – пробный ЕГЭ.

В этом году Татарстан участвует в эксперименте по сдаче двух предметов ОГЭ вместо четырех. Выпускники девятого класса, которые выбирают рабочие профессии, могут сдать только русский язык и математику.

«Сдав два экзамена, выпускник получает аттестат и поступает в учреждение среднего профессионального образования на определенные специальности – их 40. Из них 33 специальности и семь профессий. Если ребенок хочет поступить на другие специальности, не из этого перечня, или пойти в десятый класс, то он должен сдать четыре экзамена. Но если передумали, то 8 и 9 июля или в сентябре могут досдать еще два экзамена. В этом году основной период экзаменов начинается не в мае, а в июне», – напомнил Хадиуллин.

