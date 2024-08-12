В Татарстане проводят пикетную кампанию по выборам в Госсовет РТ

В Татарстане установили 70 брендированных палаток. Из них 16 стоят в Казани, 7 - в Набережных Челнах, три — в Нижнекамске, по две — в Альметьевске и Зеленодольске.

Благодаря активной работе агитаторов все больше жителей республики узнают о работе проекта «Мой депутат», который дает каждому избирателю возможность обратиться к депутату с вопросами и предложениям, сообщает пресс-служба «Единой России». Также татарстанцам рассказывают о выборах в Госсовет РТ и кандидатах от партии «Единая Россия». Акция продлится по 6 сентября этого года.

В Казани, в частности, пикет провели в сквере на улице Академика Парина.

«Несмотря на все вызовы, «Единая Россия» оправдывает доверие граждан и планомерно реализует все партийные проекты. Обновляются дворы, школы и детские сады, строятся дороги, Дома культуры, медучреждения. «Единая Россия» – это реальная и эффективная сила, в которую люди верят и к которой они обращаются для решения своих проблем», — обратился к гражданам депутат Казгордумы Ильдар Низамутдинов.

Спикер также призвал татарстанцев приходить на выборы и отдать свой голос за кандидатов, которые поспособствуют процветанию Татарстана.

«Результаты выборов определяют дальнейшую судьбу России – я просто не могу оставаться в стороне от такого значимого мероприятия. В списке кандидатов от партии «Единая Россия» - представители разных профессий и организаций. Врачи, учители, строители, военнослужащие, спортсмены. Всех объединяет одно: небезразличие к будущему страны», — прокомментировал студент КНИТУ-КАИ Антон Норкин.

Одно из важных направлений деятельности партии – поддержка людей старшего возраста.

«Благодаря «Единой России» мы чувствуем себя востребованными, нужными и значимыми. Для нас проводят различные творческие встречи, спортивные мероприятия и мастер-классы», — заявила председатель Совета ветеранов (пенсионеров) Приволжского района Вера Сабирова.

Спикер добавила, что никогда не пропускала ни одних выборов, так как она желает быть причастной к судьбе своей страны.

Еще одна казанская площадка пикетирования — Горкинско-Ометьевский лес.

«Партия «Единая Россия» делает большую работу, главная задача которой — забота о людях, повышение уровня их жизни. Партия идет в ногу со временем, прислушивается к пожеланиям своих избирателей и поддерживает с ними постоянную связь», — сказал в своем выступлении гендиректор агропромышленного парка «Казань» Олег Власов.

Участие в выборах — одна из важнейших гражданских обязанностей, добавил парламентарий.

«Каждый из нас несет ответственность за то, что происходит в стране. Мы все заинтересованы в позитивных переменах. Важно выбрать человека, готового серьезно трудиться, вникать в существующие проблемы и искать возможности для их решения», — подвел итог Власов.

8 сентября 2024 года состоятся выборы депутатов Госсовета республики VII созыва, а также дополнительные выборы депутатов органов местного самоуправления в 38 муниципальных районах.

50 депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам. Для участия в выборах свои кандидатуры выдвинули 427 человек: 179 — по единому республиканскому округу, 248 — в одномандатных округах.

Всего в выборах депутатов татарстанского парламента участвуют шесть политических партий. Пять партий («Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», ЛДПР и «Новые люди») выдвинули кандидатов как по единому округу, так и в одномандатных округах. Еще одна партия, «Гражданская инициатива», выдвинула своих кандидатов в нескольких одномандатных округах. Кроме того, в одномандатных округах выдвинулись в порядке самовыдвижения 12 человек. На данный момент идет регистрация кандидатов.

Видео: пресс-служба «Единой России»