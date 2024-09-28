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Экономика 28 сентября 2024 09:57

В Татарстане проводят онлайн-занятия по финграмотности для старшего поколения

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В Татарстане проводят цикл вебинаров Банка России, которые помогут пожилым людям лучше ориентироваться в мире финансовых продуктов и услуг. Слушатели узнают, как распоряжаться своим имуществом, оформлять наследство, защищаться от мошенников и более уверенно пользоваться современными финансовыми технологиями, сообщают организаторы.

В новом учебном курсе впервые заявлена тема «Расширяем финансовые горизонты: деньги наличные, безналичные, цифровые». На этих занятиях пенсионерам подробно расскажут, чем отличаются разные формы национальной валюты, какие у них преимущества и возможности.

Вебинары для старшего поколения завершатся 13 декабря. Участники смогут получить сертификаты о прохождении курса. Для этого надо ответить на несколько коротких вопросов анкеты в начале каждого урока и активно участвовать в обсуждении.

Продолжительность занятия — 45 минут. Эфиры проходят по будням, с 01:30 до 16:10 по московскому времени, так что жители всех часовых поясов смогут подобрать удобные время и дату онлайн-занятия.

Расписание, информация об экспертах, преподавателях и другие материалы опубликованы на сайте проекта.

#финансовая грамотность #Татарстан #пенсионеры
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