В Татарстане проводится инвентаризация избирательных участков

В преддверии выборов депутатов Государственной Думы Российской Федерации Центральная избирательная комиссия Татарстана совместно с территориальными избирательными комиссиями республики проводит плановую инвентаризацию избирательных участков. Об этом сообщает пресс-служба ЦИК РТ.

Проверочные мероприятия направлены на комплексную оценку подготовки более чем 2,7 тыс. избирательных участков к проведению осеннего голосования. Особое внимание уделяется наличию и состоянию технологического оборудования, обеспечению удобства голосования для граждан с ограниченными возможностями здоровья, внешнему виду помещений и вопросам безопасности.

Инвентаризация позволяет своевременно выявить и устранить возможные недочеты, обеспечить комфортные условия для избирателей республики. Такая работа будет продолжена во всех муниципальных образованиях Татарстана и завершится в установленные сроки в рамках подготовки к Единому дню голосования 2026.

«Выборы в Госдуму России – масштабная федеральная избирательная кампания, которая требует высокой степени готовности как помещений, так и членов избирательных комиссий. Для этого на апрель текущего года мы наметили проведение первого обучающего семинара для председателей и секретарей территориальных избиркомов Татарстана», – отметил Председатель республиканской ЦИК Андрей Кондратьев.