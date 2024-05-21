В Татарстане проверяют соответствие объектов дорожного сервиса нормативным требованиям

В Татарстане в пределах полос отвода и придорожных полос автодорог общего пользования расположены 723 объекта дорожного сервиса, 856 примыканий, 118 рекламных конструкций и 3,7 тыс. инженерных коммуникаций. В республике проводятся проверки на их соответствие требованиям законодательства, сообщает пресс-служба ГБУ «Безопасность дорожного движения».

В учреждении напомнили случаи, когда неправильно размещенные объекты придорожного сервиса приводили к авариям. В частности, в селе Старое Шигалеево Пестречинского района РТ на 27-м километре автомобильной дороги Казань — Шемордан летом прошлого года рядом с магазином произошел наезд на ребенка-велосипедиста.

Фото: пресс-служба ГБУ «Безопасность дорожного движения»

Собственник самовольно обустроил примыкание от магазина к дороге без учета требований нормативных актов и установки необходимых дорожных знаков и ограждений. В результате возник опасный для пешеходов участок. При этом органы местного самоуправления не обеспечили контроль исполнения действующих норм федерального законодательства и правил благоустройства Шигалеевского сельского поселения.

Другой пример — часто случающиеся ДТП на 13-м километре автодороги Набережные Челны — Заинск — Альметьевск в Тукаевском районе РТ, возле кафе-магазина. Учреждение общепита находится прямо на перекрестке и ограничивает видимость водителям и пешеходам. Размещение объекта не было согласовано с владельцем автодороги, не были получены технические условия на его строительство. Эти проблемы не были выявлены местной администрацией на этапах выдачи разрешения на строительство и ввода в эксплуатацию.

Фото: пресс-служба ГБУ «Безопасность дорожного движения»

Уполномоченные организации и владельцы дорог обязаны регулярно проверять объекты при их строительстве и приемке на предмет недопущения нарушений требований обеспечения безопасности дорожного движения. Речь идет о Министерстве строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерстве транспорта и дорожного хозяйства РТ, исполнительных комитетах. Проверки проводятся согласно Градостроительному кодексу РФ и федеральному закону «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации».

Для устранения выявленных нарушений Госавтоинспекция и Ространснадзор принимают меры в отношении собственников: объявляют предостережения, выносят предписания и представления, привлекают к административной ответственности. При отсутствии реакции они обращаются в органы прокуратуры и в суд.

За 2023 год в Татарстане в 37 районах были проведены выездные прокурорские проверки объектов по соблюдению требований законодательства, 109 собственников получили уведомления о необходимости устранения нарушений, 22 досудебные претензии были направлены собственникам объектов, а два материала — в суд. Кроме того, 97 собственников обратились за согласованием, чтобы привести объекты в нормативное состояние.

В марте текущего, 2024 года в прокуратуре Зеленодольского района состоялась встреча собственников с представителями прокуратуры, Госавтоинспекции, департамента по строительству и инфраструктурному развитию Зеленодольского района и ГБУ «Безопасность дорожного движения». На встрече владельцам напомнили об ответственности за несоблюдение законодательства и потребовали устранения нарушений в кратчайшие сроки. Те выразили готовность привести объекты в соответствие с требованиями законодательства. Аналогичная беседа состоялась в Лаишевском районе.

Впрочем, в некоторых муниципалитетах Татарстана органы местного самоуправления не обращают необходимого внимания на проблему с объектами придорожного сервиса. В Верхнеуслонском, Пестречинском и ряде других районов продолжается строительство и эксплуатация объектов с нарушениями требований безопасности, обратили внимание в ГБУ «Безопасность дорожного движения».