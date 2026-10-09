В Татарстане проверяют системы оповещения — в Казани звучат сирены

В Татарстане активно проходит плановая проверка систем оповещения населения. Звучание сирен сняли в Казани.

Напомним, что планируется включение сирен как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Кроме того, будут перехвачены теле- и радиоканалы для трансляции речевого сообщения. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, что, если сирена в назначенное время не прозвучала, сообщать никуда не нужно – проблемные зоны уже известны специалистам.