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Происшествия 9 октября 2026 10:55

В Татарстане проверяют системы оповещения — в Казани звучат сирены

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В Татарстане активно проходит плановая проверка систем оповещения населения. Звучание сирен сняли в Казани.

Напомним, что планируется включение сирен как на республиканском, так и на муниципальном уровне. Кроме того, будут перехвачены теле- и радиоканалы для трансляции речевого сообщения. Жителей просят сохранять спокойствие.

Напомним, что, если сирена в назначенное время не прозвучала, сообщать никуда не нужно – проблемные зоны уже известны специалистам.

#сирены
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