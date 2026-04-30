В Татарстане проверяют на контрафакт партию батареек Duracell.

Как сообщили «Татар-информу» в пресс-службе таможни РТ, 994 батарейки, имеющие признаки контрафакта, нашли во время проверки торговых складов республики. Для подтверждения подлинности продукта владельцу торговой марки отправили официальный запрос, а всю партию изъяли.

«По результатам ответа правообладателя будет принято процессуальное решение. При подтверждении контрафакта материалы будут переданы для возбуждения уголовного или административного дела», – отметили в таможне РТ.