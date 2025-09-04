news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 4 сентября 2025 17:28

В Татарстане проверяют готовность систем ЖКХ к отопительному сезону

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане проверяют готовность систем ЖКХ к отопительному сезону
Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам

Реализация программы модернизации жилищно-коммунального хозяйства, инициированной Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым, продолжается. Основная цель программы – повышение качества жизни жителей региона. В преддверии отопительного сезона подготовка коммунальной инфраструктуры находится под особым контролем, сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по тарифам.

На заседании Республиканского штаба обсудили готовность объектов ЖКХ в Мамадышском, Пестречинском, Кукморском и Камско-Устьинском районах. Особое внимание уделили состоянию инфраструктуры АО «РПО «Таткоммунэнерго» и предприятий, использующих комбинированную выработку энергии. Также рассмотрели проблемные вопросы и пути повышения эффективности межведомственного взаимодействия.

Госкомитет РТ по тарифам принимает участие в работе штаба и контролирует исполнение тарифных решений и инвестиционных программ коммунальными предприятиями. Такая работа направлена на обеспечение всех татарстанцев качественными услугами ЖКХ.

#ЖКХ #подготовка к отопительному сезону #госкомитет рт по тарифам
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

Минниханов: Символично, что КазНЦ РАН отмечает юбилей в Год защитника Отечества

3 сентября 2025
Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

Рустам Минниханов: «Обновление транспорта – приоритет для качества жизни татарстанцев»

4 сентября 2025