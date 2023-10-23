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В Татарстане проверят качество моторного топлива на АЗС и нефтебазах
В Татарстане стартовал месячник по мониторингу качества моторного топлива. Проверки пройдут на объектах розничной и оптовой торговли — АЗС и нефтебазах. Об этом сообщает ГБУ «Управление рационального использования ТЭР».
Исследования пройдут в аттестованной лаборатории по семи показателям. Затем результаты анализа передадут владельцам АЗС. Если проверяющие обнаружат серьезные или повторные нарушения, информацию направят в контрольно-надзорные органы.
Ожидается, что за время месячника проверки пройдут на 150 АЗС.
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