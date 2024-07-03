В Татарстане проверили ход строительства ряда соцобъектов

В Татарстане продолжается объезд соцобъектов, строящихся или ремонтируемых в рамках народной программы партии «Единая Россия». Так, партийный десант под руководством секретаря Нурлатского местного отделения, главы района Дамира Ишкинеева провел выездное совещание по капремонту и строительству объектов образования.

Как сообщает пресс-служба «Единой России», в местной школе №8 строят новый спортзал – сейчас выполнено 22% объема работ. А в спортшколе по хоккею «Ледок», который тоже преображается по народной программе, работы выполнены на 38%.

Масштабный капремонт идет и в школе №2. В школе, основанной еще в 1937 году, учатся 657 детей. Во время ремонта на объекте полностью заменят инженерную инфраструктуру – обновят системы отопления, энергоснабжения. Установят новые окна, полы, двери, оштукатурят стены, облицуют фасад здания, перемонтируют противопожарную и охранную сигнализации, подсоединят системы видеонаблюдения. Потом туда завезут новое оборудование, мебель, спортинвентарь. На всё это потратят 91,7 млн рублей. К началу нового учебного года всё будет готово.

В городе продолжается и реализация республиканской программы «Наш двор». В этом году в Нурлатском районе планируют обновить 13 дворов. Сейчас на них устанавливают малые архитектурные формы, подготавливают места под тротуары, завозят песок для площадок и другие работы.

«К каждому двору применяем индивидуальный подход, стараемся выслушивать жителей. Задача – завершить благоустройство дворов до осени», - сказал Ишкинеев.

В Апастовском районе партийный десант держит на контроле ход ремонта в детсаду «Солнышко». Секретарь местного отделения «Единой России» Айрат Зиганшин и руководитель депутатской фракции в Совете района Ленар Хантимиров увидели, как преображается дошкольное учреждение.

Ремонт в садике начали в феврале, он уже заканчивается. Сейчас строители выравнивают подъездные пути на месте укладки тротуарной плитки. Ремонт планируют завершить к 1 августа.

«Наш сад открывает совершенно новые возможности. Будет современно, светло, тепло и комфортно. Начали с замены крыши. Комнаты внутри полностью отремонтированы. Самое радостное, что блок по приготовлению еды также обновлен. Он создан совсем в другом месте, очень современный. Также будут новые танцевальный и тренажерный залы для детей. Начаты работы по ограждению территории снаружи, мощению и замене ворот. В нашем саду воцарится новая жизнь», – рассказала заведующая детским садом «Солнышко» Алсу Хайруллина.

Порог нового здания перейдут 150 детей. На ремонт потратят 70 млн рублей. По просьбе родителей рядом с детсадом сделают парковку.

В Новошешминском районе секретарь местного отделения партии, глава района Вячеслав Козлов вместе с представителями подрядной организации обсудил ход работ в Молодежном центре. Скоро для молодежи в районе откроется современное творческое пространство на месте бывшего здания филиала Алексеевского аграрного колледжа. Капремонт здания ведется с 2022 года. Уже выполнены внутренняя и наружная отделка, смонтированы системы отопления, вентиляции, заменены окна и двери, отремонтированы полы и потолки, объект оснащен необходимым оборудованием и инвентарем. Осталось благоустройство территории, монтировать системы наружного водоотведения и обустройство входной группы. День республики молодые люди Новошешминска смогут отпраздновать уже в креативном пространстве.

Секретарь Буинского местного отделения партии, глава района Ранис Камартдинов также побывал в детском лагере «Чайка», где строят новые зоны отдыха для детей, устанавливают теневой навес.

Также единороссы ознакомились с ходом благоустройства территории Камбродской школы. Здесь укладывают брусчатки во внутреннем дворе школы. Внутри помещения планируется проведение электромонтажных, внутренних штукатурных, облицовочных и малярных работ, будут бетонировать полы под плитку. Школу оснастят новой мебелью и техникой, частично уже привезли мебель: стеллажи для библиотеки и шкафы для кабинетов.

В ходе объезда осмотрели и проблемные участки, по которым поступали обращения от жителей. Продолжается ремонт бассейна, глава район рекомендовал ускорить работы. 40-квартирный дом по улице Молодежной также готовится к сдаче: 26 квартир уже практически готовы к заселению.

фото: пресс-служба «Единой России»