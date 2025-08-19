В Татарстане проверили свыше 3 тысяч автомобилей в рамках операции «Чистый воздух»

Фото: © пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ

В Татарстане продолжается операция «Чистый воздух», организованная в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». С 1 июня инспекторы Минэкологии РТ совместно с сотрудниками Госавтоинспекции МВД по РТ и межрегиональным управлением Ространснадзора по ПФО проводят проверки автотранспорта на соответствие экологическим требованиям. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экологии и природных ресурсов РТ.

На сегодняшний день проинспектировано 3324 автомобиля, в том числе 2955 легковых, 170 грузовых и 199 автобусов.

Превышение содержания загрязняющих веществ выявлено у 67 транспортных средств (2% от числа проверенных). С владельцами машин проводится разъяснительная работа, также составляются протоколы об административных правонарушениях.

«Подобные мероприятия имеют важное значение для сохранения благополучия нашей республики и здоровья жителей. На сегодня проверки проходят в 23 районах республики для обеспечения экологической безопасности», – отмечают инспекторы Минэкологии РТ.

В министерстве напомнили, что в республике фиксируется снижение доли транспорта с повышенным содержанием вредных веществ в выхлопах благодаря улучшению качества топлива и обновлению автопарка.

В 2024 году в ходе операции было проинспектировано 6482 автомобиля, в выхлопных газах 177 автомашин были выявлены превышения норм по загрязняющим веществам.

За последние годы Татарстан добился значительных успехов в охране окружающей среды, став лидером природоохранной деятельности в Приволжском федеральном округе.

«Вопросы экологии — это основа качества жизни людей. Нужно начинать со среды нашего обитания. Огромные средства мы направляем на благоустройство общественных пространств, дворов. Но если не будет качественного воздуха, хорошей воды — ничего не получится», – говорил Раис РТ Рустам Минниханов.