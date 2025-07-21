В Татарстане проверили соцобъекты, обновляемые по программе «Единой России»

пресс-служба «Единой России» в РТ

В Набережных Челнах и Нижнекамске представители «Единой России» проверили реализацию инициатив в сфере социальной инфраструктуры, проходящих в рамках народной программы партии. Объезды провели партийные активисты, депутаты и представители местной власти.

В Набережных Челнах секретарь местного отделения партии, мэр города Наиль Магдеев осмотрел инфекционную больницу, где продолжается капитальный ремонт. Медучреждение, обслуживающее весь Закамский регион, почти полностью обновлено: завершены работы в основных корпусах, на финальной стадии — санитарные галереи, гараж, КПП и склад. Новый контрольно-пропускной пункт будет построен в модульном формате, по образцу современных образовательных учреждений. Благоустройство прилегающей территории также включено в проект.

Фото: © пресс-служба «Единой России» в РТ

По словам Наиля Магдеева, с 2018 года на реконструкцию больницы было выделено более 3 млрд рублей при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова. Медучреждение площадью свыше 30 тыс. кв. м не закрывалось на капремонт полностью, продолжая приём пациентов даже во время пандемии.

Также партийный десант посетил детский оздоровительный лагерь «Саулык», где отдыхает более 1600 детей. Особое внимание уделили вопросам питания, безопасности, досуга и условий проживания. Мэр отметил благодарность ПАО «КАМАЗ» за качественную организацию летней кампании: «Видим, что детям здесь действительно интересно и комфортно».

Фото: © пресс-служба «Единой России» в РТ

Проверке подверглись и работы по благоустройству в 14-м жилом комплексе. В обходе приняли участие замглавы города, руководитель фракции «Единая Россия» Ирина Сагидуллина, депутат Госсовета РТ Олег Николаев и другие. Восьми дворовым территориям и 16 многоквартирным домам проводится комплексная модернизация в рамках программы «Наш двор», инициированной Раисом Татарстана. Отремонтированы фасады, заменяются инженерные сети и лифты. При поддержке председателя ТОС Зинаиды Гараевой и республиканского гранта будет установлено ограждение спортивной площадки.

Особое внимание также уделили молодежному клубу «Виктория», где завершено свыше 70% капремонта. Ремонт кровли, фасада, замена окон и дверей, внутренняя отделка, оборудование санузлов и создание условий для маломобильных групп входят в проектную документацию.

Фото: © пресс-служба «Единой России» в РТ

В Нижнекамске народная программа активно реализуется в образовательной сфере. В школе №11 идёт второй этап капитального ремонта: обновлены инженерные системы, ведётся установка видеонаблюдения и системы безопасности. Классы будут оснащены новой мебелью и техникой. «Работы планируется завершить к 1 августа», — сообщила депутат горсовета, член местного политсовета партии и директор Нижнекамского политехнического колледжа Татьяна Куприянова.

Руководитель исполкома Нижнекамского района Радмир Беляев оценил работу спортшколы в Красном Ключе, где более 140 детей занимаются верховой ездой. По его словам, найден инвестор, готовый финансировать проект новой конно-спортивной площадки, сейчас ведется подбор участка. Спортшкола продолжит функционировать на текущей базе, которая будет поддерживаться в надлежащем состоянии.

Он также посетил спортшколу №8, в которой занимаются по семи олимпийским видам. После капремонта планируется благоустройство прилегающей территории. «Вижу потенциал взаимодействия этой школы с лагерем „Алмаш“», — отметил Беляев.

Фото: © пресс-служба «Единой России» в РТ

Следующим пунктом стало посещение спорткомплекса «Батыр», где реализуются различные спортивные направления, включая бадминтон, теннис, борьбу, лыжи. Здесь также работает Центр долголетия при поддержке гранта ПАО «Татнефть».

Школы города и района Беляев осматривал совместно с министром образования и науки РТ Ильсуром Хадиуллиным. Делегация побывала в лицеях №3 и №35, Простинской сельской школе и школе №11. В зданиях заменены инженерные сети, проведён ремонт помещений, созданы тематические зоны, в том числе планируется открытие Пушкин-центра.

В сельском детсаду «Ромашка» села Каенлы выявлена потребность в капремонте. Готовится смета, будет решён вопрос финансирования. В Каенлинской школе уже проведён частичный ремонт в кабинетах в рамках проекта «Точка роста» нацпроекта «Образование». Радмир Беляев подчеркнул важность комплексного развития инфраструктуры для эффективности нововведений.