В Татарстане проверили качество гороха, предназначенного для экспорта в Китай

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ проверили партию продовольственного гороха из Лениногорского района, отгруженного для экспорта в Китай. Общий вес продукции составил 1,6 тысячи тонн.

«Результаты испытаний показали соответствие продовольственного гороха требованиям Китайской Народной Республики, что подтверждено протоколом испытаний, сертификатом безопасности и качества, радиологическим сертификатом, сертификатом об отсутствии ГМО и другими удостоверяющими документами», – рассказала руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Полина Азаренко.

Всего с начала 2026 года по состоянию на 12 мая в испытательной лаборатории филиала при экспортных операциях в Китай исследовано свыше 7,5 тысячи тонн продовольственного гороха.