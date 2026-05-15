news_header_top
Руc Тат
16+
news_top
Общество 15 мая 2026 10:00

В Татарстане проверили качество гороха, предназначенного для экспорта в Китай

Читайте нас в
Телеграм
В Татарстане проверили качество гороха, предназначенного для экспорта в Китай
Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ

Специалисты филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ проверили партию продовольственного гороха из Лениногорского района, отгруженного для экспорта в Китай. Общий вес продукции составил 1,6 тысячи тонн.

«Результаты испытаний показали соответствие продовольственного гороха требованиям Китайской Народной Республики, что подтверждено протоколом испытаний, сертификатом безопасности и качества, радиологическим сертификатом, сертификатом об отсутствии ГМО и другими удостоверяющими документами», – рассказала руководитель органа инспекции филиала ФГБУ «ЦОК АПК» в Республике Татарстан Полина Азаренко.

Всего с начала 2026 года по состоянию на 12 мая в испытательной лаборатории филиала при экспортных операциях в Китай исследовано свыше 7,5 тысячи тонн продовольственного гороха.

news_right_1
news_right_2
news_bot
Самое читаемое

Кличко рассказал о встрече с умершим человеком - ВИДЕО

14 мая 2026
Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

Митрополита Кирилла назначили игуменом Казанского Богородицкого монастыря

14 мая 2026
Новости партнеров