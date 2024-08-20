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В Татарстане проверили 3,5 тыс. автомобилей на экологичность выхлопных газов
В Татарстане проверили 3482 автомобиля на экологичность выхлопных газов. В результате у 116 транспортных средств выявили превышения, рассказали в Минэкологии РТ.
Мероприятия проводятся в рамках акции «Чистый воздух» сотрудниками ведомства, Госавтоинспекцией МВД по РТ и Управлением Ространснадзора по Приволжскому федеральному округу. За время реализации проекта проинспектированы 3129 легковых автомобилей, 224 грузовика и 129 автобусов.
«Всего превышения выявлены у 116 автомобилей, что составляет 3,3% от проверенных автомашин. Владельцам автотранспортных средств были вынесены предупреждения и даны рекомендации посетить станции технического обслуживания для устранения неисправностей выхлопной системы», — рассказали в министерстве.
Мероприятие организовано в поддержку национального проекта «Экология», который реализуется в России по указу Президента Владимира Путина.
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