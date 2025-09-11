Фарит Ханифов выразил желание возродить туристические рейсы по Каме

В Татарстане провели тестовый речной туристический рейс на «Метеоре-2020» по маршруту Чистополь – Набережные Челны с заходом в Нижнекамск и Елабугу. На каждой остановке провели экскурсионную программу. Министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов заявил, что хочет возродить камский маршрут скоростными судами.

«Сегодня наш «Метеор» заполнен под завязку, он вмещает порядка 120 человек. Важно, что судно построено на заводе имени Горького в Татарстане. Их создают только у нас в республике», – отметил он.

Ханифов напомнил, что несколько лет назад Раис Татарстана Рустам Минниханов дал поручение создать республиканский флот для пассажирских перевозок на основе «Метеоров». Сегодня он создан и получает широкое распространение.

Полностью маршрут с экскурсиями занял порядка семи часов. Весь путь по реке гости рейса проделали на судне на подводных крыльях «Метеор – 2020».