Общество 25 декабря 2025 18:35

В Татарстане провели первую медицинскую консультацию в мессенджере MAX

В Татарстане в тестовом режиме провели первую медицинскую консультацию по видеосвязи в мессенджере MAX. Об этом сообщили в пресс-служба Минздрава Татарстана.

Врач в медицинской информационной системе отмечает время консультации, предварительно согласовав его с пациентом, например, во время первичного приема.

Пациент получает в мессенджере ссылку, нажав на которую он переходит на видеозвонок. Врач в удаленном режиме может проконсультировать пациента, уточнить его состояние, при необходимости скорректировать лечение.

Медицинская консультация фиксируется в электронной медицинской карте

Телемедицинские консультации в MAX планируется внедрить в Татарстане в первом квартале 2026 года. Кроме того, прорабатывается возможность закрытия больничного без посещения больницы.

Напомним, что недавно в Татарстане была внедрена услуга записи к врачу через MAX. Для этого нужно воспользоваться ботом «Госуслуги Республики Татарстан».

