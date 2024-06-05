В Татарстане провели обеззараживание ячменя перед отправкой в Астрахань

На сухогрузе «Нижнекамск» в Рыбно-Слободском районе Татарстана сегодня провели обеззараживание более 1,8 тыс. тонн продовольственного ячменя, который будет отправлен по Каме и Волге в Астрахань. Об этом сообщили в Центре оценки качества зерна в РТ.

«Применение инсектицида для обеззараживания подкарантинной продукции от патогенов проводится с обязательным соблюдением регламента и требований безопасности применения пестицида. Сам химический препарат в процессе обеззараживания распространяется по всему объекту обработки и, попадая в труднодоступные места, действует на все виды насекомых», — рассказал начальник отдела карантинного фитосанитарного обеззараживания и ветеринарно-санитарной обработки центра Марат Хаяров.

Вся эта работа полностью прослеживается в государственных информационных системах «Сатурн» и «Аргус-Обеззараживание». Филиал учреждения «Центр оценки качества зерна» в Татарстане лицензирован для проведения фумигационных работ с использованием пестицидов классов опасности с 1-го по 4-й.

Фото: Центр оценки качества зерна в РТ

В этом году объемы работ по фумигации увеличились. Так, с января проведено обеззараживание уже более 18,4 тыс. тонн зерна, в том числе свыше 13,7 тыс. тонн транспортировано с начала периода навигации грузовыми суднами, а 2,7 тыс. тонн отправлено на экспорт в Казахстан железнодорожным и автомобильным транспортом.