В Татарстане провели естественное лесовосстановление на площади 324 гектара

В Татарстане по состоянию на 10 июля текущего года проведено естественное лесовосстановление на площади 324 гектара. Работы проделали в рамках реализации регионального проекта «Сохранение лесов в РТ» федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экология», сообщает Минлесхоз РТ.

«Естественное лесовосстановление – это комплекс лесохозяйственных мероприятий, направленных на создание благоприятных условий для развития лесных культур. Предусмотрены такие меры, как минерализация поверхности почвы, естественное заращивание и сохранение подроста при валке деревьев», - поделился первый замминистра лесного хозяйства РТ Ильгизар Зарипов.

Он добавил, что всего в этом году работы по естественному лесовосстановлению запланированы на площади 1034 га.

Напомним, что ранее по национальному проекту «Экология» в республике провели мероприятия по воспроизводству лесов на площади 1529,5 га, в том числе искусственное лесовосстановление – на 1421,9 га, лесоразведение – на 103,6 га, комбинированное лесовосстановление – на 4 га.