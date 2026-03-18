Общество 18 марта 2026 18:25

В Татарстане провели цикл публичных лекций ко Дню воссоединения Крыма с Россией

Фото: пресс-служба РВИО в РТ

Сегодня, 18 марта, региональное отделение Российского военно-исторического общества в РТ и Музей-мемориал Великой Отечественной войны 1941–1945 годов провели в Казани и ряде районов Татарстана цикл публичных лекций, приуроченных ко Дню воссоединения Крыма с Россией. Об этом сообщает пресс-служба РВИО в РТ.

События были организованы в образовательных и общественных пространствах, где аудитория могла задать вопросы и обсудить исторический контекст события, отметили в РВИО.

«Когда разговор идет рядом с подлинными свидетельствами эпохи, у слушателя появляется другой масштаб восприятия. Музей здесь работает как пространство доказательств и смыслов, где история звучит убедительно и точно», – заметил в связи с этим заведующий музеем-мемориалом Александр Александров.

Именно Александров и непосредственные участники событий на Крымском полуострове выступили в качестве кураторов лекций. Встречи были в первую очередь посвящены «преемственности исторической памяти, ответственности за слово и точности факта», заявили в Российском военно-историческом обществе.

Исполнительный директор РВИО Татарстана Тимур Камалетдинов пояснил, что формат лекций рассчитан на прямой диалог с представителями молодежи. «Для нас принципиально важно говорить о новейшей истории так же строго, как и о войне: с опорой на источники, с уважением к факту и без упрощений. Именно так формируется зрелое отношение к стране и ее прошлому», – заверил он.

Один из участников событий марта 2014 года Виталий Замов в разговоре со слушателями выразил уверенность, что «самое важное – сохранить живое свидетельство и передать его тем, кто будет принимать решения завтра». По его мнению, такие встречи помогают понять цену выбора и ценность единства».

Отдельно организаторы отметили, что содержательная часть и сценарии лекций готовились совместно с участниками «Крымской весны» и командой музея-мемориала.

#крым и севастополь #РВИО #публичная лекция
