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В Татарстане провели более 6 тыс. исследований зерновой продукции на пестициды
В первом квартале 2024 года Центр оценки качества зерна в Татарстане провел более 6 тыс. исследований зерновой продукции на содержание пестицидов. В восьми пробах выявлено их превышение, сообщает пресс-служба ведомства.
«В пробе ржи установлено превышение уровня действующего вещества Альфа-циперметрин – инсектицида, используемого для уничтожения насекомых. В пробах горчицы и рапса выявлено содержание остаточного количества действующего вещества Галоксифоп-П-метил – гербицида, применяемого для борьбы с сорными растениями», – говорится в сообщении.
Информация о превышении допустимых уровней пестицидов направлена в Управление Россельхознадзора по РТ.
Напомним, сельскохозяйственные растения обрабатывают пестицидами для защиты урожая от болезней, сорняков и вредителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество исследований зерновой продукции на содержание пестицидов увеличилось на 16,7%.
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