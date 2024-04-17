В Татарстане провели более 6 тыс. исследований зерновой продукции на пестициды

В первом квартале 2024 года Центр оценки качества зерна в Татарстане провел более 6 тыс. исследований зерновой продукции на содержание пестицидов. В восьми пробах выявлено их превышение, сообщает пресс-служба ведомства.

«В пробе ржи установлено превышение уровня действующего вещества Альфа-циперметрин – инсектицида, используемого для уничтожения насекомых. В пробах горчицы и рапса выявлено содержание остаточного количества действующего вещества Галоксифоп-П-метил ­­– гербицида, применяемого для борьбы с сорными растениями», – говорится в сообщении.

Информация о превышении допустимых уровней пестицидов направлена в Управление Россельхознадзора по РТ.

Напомним, сельскохозяйственные растения обрабатывают пестицидами для защиты урожая от болезней, сорняков и вредителей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество исследований зерновой продукции на содержание пестицидов увеличилось на 16,7%.