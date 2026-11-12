В Татарстане провели более 133 тыс. телемедицинских консультаций через МАКС

Врачи Татарстана провели более 133 тыс. телемедицинских консультаций и дистанционно закрыли почти 98 тыс. больничных листов с помощью мессенджера МАКС. Техническая возможность онлайн-консультаций доступна по всей республике, сообщает Минцифры РТ.

«Чтобы повторно не ходить в поликлинику, пациенту нужно установить мессенджер МАКС на смартфон и дать согласие на телемедицинскую консультацию. При этом решение о переводе приема в онлайн-формат принимает лечащий врач, исходя из тяжести заболевания и особенностей здоровья пациента», – отметил заместитель министра цифрового развития РТ Алексей Клонцак.

Чтобы закрыть больничный дистанционно, пациенту нужно прийти на консультацию в поликлинику. Врач оценивает состояние и, если ситуация позволяет, предлагает провести следующий прием через МАКС. Доктор записывает номер телефона и назначает дату видеозвонка. За сутки до приема в чат-боте «Мое здоровье. Татарстан» придет уведомление с датой, временем и ссылкой для подключения, а за 15 минут до начала – напоминание.

Пациент подключается к звонку со смартфона, врач работает через веб-версию платформы и вносит данные в систему «Электронное здравоохранение Республики Татарстан». Если во время приема доктор подтверждает, что пациент здоров, электронный больничный лист закрывается прямо во время звонка. Кроме того, через сервис «Мое здоровье. Татарстан» можно перейти в мини-приложение «Госуслуги РТ» и записаться на очный прием к нужному специалисту.

Развитие удобных цифровых сервисов в мессенджере МАКС отвечает задачам национального проекта «Экономика данных».