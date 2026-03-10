news_header_top
Общество 10 марта 2026 13:14

В Татарстане провели 2,5 тыс. телемедицинских консультаций в мессенджере MAX

Фото: © «Татар-информ»

В Татарстане провели 2,5 тыс. телемедицинских консультаций в мессенджере MAX – это возможность закрытия больничного без очного посещения поликлиники. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщил замминистра здравоохранения республики Андрей Ефремов.

«Представьте: заболели, дома полечились, выздоровели. Раньше нужно было очно идти в больницу, чтобы забрать бумажный лист нетрудоспособности. Сейчас все не так. Мы все поменяли», – пояснил Ефремов.

По его словам, количество записей на прием через MAX достигло 15 602. В прошлом месяце с помощью сервиса закрыли 26 больничных, в текущем – уже 590.

Эксперимент стартовал в декабре на базе 7-й городской больницы, сейчас возможность доступна во всех взрослых поликлиниках республики.

Кроме того, Татарстан первым в России запустил в госмедучреждениях электронное подписание согласий. В пилотном проекте участвуют 40 медорганизаций, подписано 75 согласий.

Развитие цифровых сервисов в сфере здравоохранения соответствует задачам нацпроекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

#мессенджер Max #больничный
