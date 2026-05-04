В Татарстане проведут зональные совещания по повышению деловой активности на селе

В Татарстане во второй половине мая будут организованы зональные совещания по вопросам повышения деловой активности сельчан и поддержки малых форм. Об этом было сказано сегодня на рабочем совещании по обсуждению программ поддержки агропромышленного комплекса, провел которое исполняющий обязанности Председателя Государственного Совета РТ Марат Ахметов, сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Первым из серии станет зональное совещание в Мензелинском районе, которое намечено на 18 мая. Также зональные совещания пройдут в Новошешминском, Арском и Буинском районах. Традиционно их участниками станут главы районов и сельских поселений, руководители личных подсобных хозяйств и семейных ферм, представители фермерских ассоциаций, потребительских обществ и сельхозкооперативов, а также представители профильных министерств и ведомств республики, депутаты Госсовета.

Подобные зональные совещания проводятся в Татарстане с 2010 года. Депутаты Государственного Совета совместно с Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ встречаются с фермерами и обсуждают возникающие проблемы, стремясь решить их потом с помощью государственных программ поддержки.

Одним из первых результатов такой системной работы стало принятие закона о государственной поддержке личных подсобных хозяйств, которому в этом году исполнилось десять лет. Документ установил меры господдержки фермерского движения, личных подсобных хозяйств и частных подворий, частично решил вопросы занятости сельчан, а также в свое время позволил остановить снижение поголовья крупного рогатого скота и повысить деловую активность сельского населения.

В настоящее время в Татарстане работают 401 тыс. личных подсобных хозяйств, 2,6 тыс. фермерских и 420 сельскохозкооперативов. В прошлом году малые формы хозяйствования произвели 160 млрд рублей валовой сельскохозяйственной продукции.