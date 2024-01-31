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В Татарстане проведут капремонт моста на трассе М7
В Татарстане запланирован капитальный ремонт моста через реку Юрашку в Менделеевском районе. Конструкция расположена на км 18+168 автодороги М7 «Волга». Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.
Протяженность моста составляет около 367 метров. Площадь, на которой проводились исследования, составила более 2 гектаров.
Было заложено 4 шурфа. Осмотр местности и археологические исследования не выявили памятников археологии и ОКН рядом с участками, на которых развернутся ремонтные работы. Исходя из этого проект получил положительное заключение экспертизы.
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