В Татарстане проведут капремонт моста на трассе М7

В Татарстане запланирован капитальный ремонт моста через реку Юрашку в Менделеевском районе. Конструкция расположена на км 18+168 автодороги М7 «Волга». Проект получил положительное заключение историко-культурной экспертизы, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Протяженность моста составляет около 367 метров. Площадь, на которой проводились исследования, составила более 2 гектаров.

Было заложено 4 шурфа. Осмотр местности и археологические исследования не выявили памятников археологии и ОКН рядом с участками, на которых развернутся ремонтные работы. Исходя из этого проект получил положительное заключение экспертизы.