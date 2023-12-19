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Происшествия 19 декабря 2023 16:10

В Татарстане проведут прямую линию по вопросам соблюдения прав осужденных

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В УФСИН России по Республике Татарстан пройдет «прямая линия» по вопросам обеспечения и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся в колониях и СИЗО республики.

Все желающие смогут задать вопросы помощнику начальника Управления ФСИН России по Республике Татарстан по правам человека в УИС Андрею Фадееву, представителям Общественной наблюдательной комиссии РТ, членам Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан.

Прямая линия пройдет 22 декабря с 10:00 до 11:00 часов утра по телефонам: 8 (843) 231-73-29, 231-73-17.

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