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В Татарстане проведут прямую линию по вопросам соблюдения прав осужденных
В УФСИН России по Республике Татарстан пройдет «прямая линия» по вопросам обеспечения и соблюдения прав подозреваемых, обвиняемых и осужденных, которые содержатся в колониях и СИЗО республики.
Все желающие смогут задать вопросы помощнику начальника Управления ФСИН России по Республике Татарстан по правам человека в УИС Андрею Фадееву, представителям Общественной наблюдательной комиссии РТ, членам Общественного совета при УФСИН России по Республике Татарстан.
Прямая линия пройдет 22 декабря с 10:00 до 11:00 часов утра по телефонам: 8 (843) 231-73-29, 231-73-17.
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