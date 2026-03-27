В Татарстане проведут прямой эфир об инфекционных заболеваниях животных и птиц

30 марта в 11:00 в сообществе Центра управления регионом Республики Татарстан пройдет прямой эфир, посвященный инфекционным заболеваниям животных и птиц. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления ветеринарии Кабинета министров Республики Татарстан.

В ходе трансляции эксперты расскажут, какие болезни могут представлять опасность для людей, какова ситуация с заболеваемостью в республике и какие действуют требования к ввозу животных.

Гостем эфира станет заместитель начальника Главного управления ветеринарии Кабинета министров РТ Габдулхак Мотыгуллин. Зрители смогут задать вопросы спикеру в комментариях под трансляцией.

