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В 2024 году в Татарстане проведут перепись мастеров народно-хужожественных промыслов. Причем будут учитываться не только те, кто занимается производством и реализацией национальной продукции, но и те, кто занимается этим просто для себя. Об этом на брифинге в Кабмине РТ сообщила министр культуры РТ Ирада Аюпова.

«Мы столкнулись с тем, что у нас очень большие проблемы с мастерами, которых мы не видим и не знаем, но они сохраняют нашу культуру и традиции. Их мы сегодня не видим, вопрос в том, что в промысловой истории важны хранители традиций. Мы будем работать над их выявлением. Мы не можем их найти по видам экономической деятельности, потому что не все они на это нацелены. Они могут этим заниматься для себя», — пояснила спикер.

Цель — чтобы каждый район знал, в каком селе или населенном пункте работают мастера. Старт проекта запланирован во втором квартале 2024 года.