В Татарстане проведут обучение более 250 педагогов – на эти цели выделили 1,3 млн рублей

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В этом году в Татарстане планируется провести обучение для 252 педагогов. Проходить оно будет на базе КФУ. На эти цели выделено из бюджета республики более 1,3 млн рублей, следует из информации на сайте госзакупок.

Курсы, которые организует Институт развития образования РТ, пройдут учителя школ, ссузов и учреждений дополнительного образования. Проводиться занятия будут в рамках дополнительных профессиональных программ – повышения квалификации.

Так, для учителей русского языка организуют курс «Актуальные проблемы преподавания русского языка в школе в условиях реализации ФГОС», учителям английского языка расскажут про инновационные подходы преподавания и так далее.

Напомним, в 2020 году на базе КФУ открылся Центр непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников. Его основные функции нового центра — поиск и внедрение лучших практик, использование цифровых технологий, обмен опытом и другие. Программа реализуется благодаря национальному проекту «Образование». Нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.