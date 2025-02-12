В Татарстане оценят состояние леса вблизи автомобильных дорог

Лесопатологическое обследование лесных насаждений на площади 2,4 тыс. гектаров проведут в этом году лесники Татарстана. Особое внимание уделят участкам вдоль автомобильных дорог и возле соцобъектов. Об этом «Татар-информу» сообщили сегодня в пресс-службе Минлесхоза РТ.

«Будет дана оценка состоянию лесных насаждений с нарушенной и утраченной устойчивостью, пораженных вредителями и болезнями, определены причины ослабления деревьев. По результатам обследования составим акты и назначим необходимые санитарно-оздоровительные мероприятия», – пояснил завсектором охраны и защиты лесного фонда Министерства лесного хозяйства РТ Анас Сенгатуллин.

Работы по лесопатологическому обследованию зеленых насаждений проведут специалисты подведомственных учреждений Министерства лесного хозяйства РТ – лесхозы и Центр защиты леса РТ. Кроме того, в этом году планируются санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 1 тыс. га.

«Особое внимание будет уделено участкам лесного фонда с повышенной рекреационной нагрузкой – вблизи автомобильных дорог, населенных пунктов, а также социальных объектов», – отметил Сенгатуллин.

Проведение лесопатологического обследования лесных насаждений и санитарно-оздоровительных мероприятий способствует реализации федерального проекта «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие».

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер. В этом году в Татарстане будут реализованы 12 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Международная кооперация и экспорт», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия будет направлено 59 млрд рублей.