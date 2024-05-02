В Татарстане проведут государственный мониторинг качества более 2,2 млн тонн зерна

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В России проведут государственный мониторинг качества мягкой и твердой пшеницы. В Татарстане планируется проверка более 2,2 млн тонн зерна, что составляет около 50% от общего сбора зерновых и зернобобовых культур. Об этом сообщает пресс-служба Центра оценки качества зерна в РТ.

«Обследование будет проведено в 43 районах Татарстана. Центр имеет полномочия для отбора проб зерна у сельхозтоваропроизводителей на месте формирования партий зерна, проведения лабораторных исследований отобранных проб на показатели качества и безопасности», – рассказала директор филиала в республике Татьяна Менликиева.

По ее словам, отбор проб, исследование потребительских характеристик пшеницы и внесение результатов в федеральную государственную систему «Зерно» проводятся для сельхозпроизводителей бесплатно.

Без государственного мониторинга нельзя оформить документы на продукцию, продать или перевезти зерно пшеницы.

Поэтому для организации выезда специалиста Центра оценки качества зерна в РТ необходимо заключить соглашение с ведомством и отправить уведомление на отбор проб, проведение лабораторных исследований и внесение их результатов в систему «Зерно».

Результаты лабораторных исследований дадут информацию о качестве зерна нового урожая в соответствии с товарной классификацией. Кроме того, помогут сформировать товарные партии зерна, исходя из потребительских свойств с заданными техническими параметрами; составить партии зерна по технологическим характеристикам для отраслей перерабатывающей промышленности.

«Россия, как мировой лидер в производстве и экспорте зерновых культур, уделяет первостепенное значение контролю зерна, его качеству и безопасности. Это необходимо для эффективного управления собственными зерновыми ресурсами, планированием их использования на внутреннем и международном рынках, а также для принятия решений о закупках зерна в государственный интервенционный фонд», – говорится в сообщении центра.

Контакты для обращения и нормативные документы размещены на сайте ФГБУ «Центр оценки качества зерна».