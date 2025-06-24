В Татарстане проведут горячую линию для владельцев земельных участков

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25 июня с 10:00 до 12:00 Управление Росреестра по Республике Татарстан организует горячую линию для владельцев земельных участков. Поводом для проведения консультаций стало вступление в силу закона № 307-ФЗ, который устанавливает трехлетний срок для освоения участков, расположенных в границах населённых пунктов, а также на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

В рамках горячей линии государственные инспекторы по использованию и охране земель ответят на актуальные вопросы:

Как определяется факт неиспользования земельного участка?

В какие сроки собственник обязан начать его освоение?

Какие меры предусмотрены за несоблюдение земельного законодательства?

Получить консультацию можно будет по телефону: 8 (843) 255-25-71.