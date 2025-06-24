В Татарстане проведут горячую линию для владельцев земельных участков
25 июня с 10:00 до 12:00 Управление Росреестра по Республике Татарстан организует горячую линию для владельцев земельных участков. Поводом для проведения консультаций стало вступление в силу закона № 307-ФЗ, который устанавливает трехлетний срок для освоения участков, расположенных в границах населённых пунктов, а также на территориях садоводческих и огороднических товариществ.
В рамках горячей линии государственные инспекторы по использованию и охране земель ответят на актуальные вопросы:
- Как определяется факт неиспользования земельного участка?
- В какие сроки собственник обязан начать его освоение?
- Какие меры предусмотрены за несоблюдение земельного законодательства?
Получить консультацию можно будет по телефону: 8 (843) 255-25-71.