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Общество 24 июня 2025 12:15

В Татарстане проведут горячую линию для владельцев земельных участков

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В Татарстане проведут горячую линию для владельцев земельных участков
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

25 июня с 10:00 до 12:00 Управление Росреестра по Республике Татарстан организует горячую линию для владельцев земельных участков. Поводом для проведения консультаций стало вступление в силу закона № 307-ФЗ, который устанавливает трехлетний срок для освоения участков, расположенных в границах населённых пунктов, а также на территориях садоводческих и огороднических товариществ.

В рамках горячей линии государственные инспекторы по использованию и охране земель ответят на актуальные вопросы:

  • Как определяется факт неиспользования земельного участка?
  • В какие сроки собственник обязан начать его освоение?
  • Какие меры предусмотрены за несоблюдение земельного законодательства?

Получить консультацию можно будет по телефону: 8 (843) 255-25-71.

#росреестр рт #горячая линия
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