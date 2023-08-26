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В Татарстане проведут фестиваль креативных индустрий за 2,8 млн рублей
На организацию и проведение фестиваля креативных индустрий в Татарстане направят более 2,8 млн рублей. Заказчиком работ выступает Минмолодежи республики, следует из тендера, размещенного на сайте госзакупок.
Событие финансируется из федерального и республиканского бюджетов — 2,3 млн и 540 тыс. соответственно.
До 30 сентября 2023 года подрядчику предстоит обеспечить жилье для участников, гостей и экспертов фестиваля, питание, транспорт для них. Также он должен предоставить техническое обеспечение для площадок проведения события, выставки, перформанса, музыкальной площадки, разработать стилистику и дизайн мерча мероприятия, организовать медиасопровождение,
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